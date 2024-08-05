Банки и МФО начинают хранить всю историю переписки с должниками в течение трех лет

Банки и микрофинансовые организации в России с 5 августа обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет.

Кроме того, они должны иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения такой информации. Новые требования устанавливаются к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения. Кредиторы должны обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям.

Они обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет, записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет.