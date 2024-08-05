Проезд в плацкарте подорожал почти на четверть

В России средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда при дальнем следовании по итогам шести месяцев 2024 года составила 287 руб. в расчете на 100 км пути.

Согласно данным Росстата, это на 23% превышает показатель января – июня прошлого года. Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда, где выше уровень сервиса и комфорта, за тот же период увеличилась на 17% до 401 руб.

Проезд в нефирменном купейном вагоне подорожал на 15% до 438 руб., в фирменном – на 16% до 595 руб. Цены разгоняют высокий спрос на внутренний туризм и ограниченные провозные мощности, сообщают Ведомости.