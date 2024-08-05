В Петербурге эвакуировали жильцов дома из-за обрушения в ходе ремонта

В Санкт-Петербурге эвакуировали жителей дома из-за оседания деформированных конструкций.

Как сообщила в Telegram пресс-служба губернатора Александра Беглова. При проведении работ по капитальному ремонту произошло "отслоение пола от стены и оседание старой кирпичной кладки" дома. Строение находится на Большой Зелениной, 1/44.

На место прибыл вице-губернатора Евгения Разумишкина. По ее словам, ремонтные работы производятся в расселенной части здания. Жильцы боковых частей дома также временно расселены и обеспечены всем необходимым.

Отмечается, что после завершения детального обследования специалисты укрепят конструкции здания.

Как сообщает "Фонтанка.ру", по словам одного из жителей дома, более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые закончились трещиной через весь фасад. Из дома эвакуировали около 30 человек. Для них организовали питание.