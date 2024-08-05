В Москве задержан мужчина, стрелявший по людям на самокатах

Правоохранительные органы Москвы задержали мужчину, предположительно, стрелявшего из пневматики по людям на самокатах.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД России, один человек получил ранение. Ему оказана медпомощь на месте. Стрелявший с места происшествия скрылся. Позже его личность была установлена, он был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

4 августа мужчина выстрелил в сторону группы людей на самокатах в Верхнем Михайловском переулке в Москве.

Ранее был задержан военнослужащий, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области.