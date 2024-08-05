Рогозин призвал не преуменьшать опасность поставляемой Украине авиации

Опасность боевой авиации, которую западные страны поставляют Украине, нельзя преуменьшать.

Как сообщил в Telegram сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, поставки истребителей F-16 Киеву представляют собой "очень серьезный" виток эскалации конфликта, а Запад уже перешли все "красные линии".

"Надо готовиться встречать F-16 в боях над Украиной, отрабатывать новые тактические приемы и технические решения", – отметил Рогозин.

Напомним, первые истребители F-16, которые прибыли на Украину, оснастили ракетами класса "воздух-воздух" малой и средней дальности.