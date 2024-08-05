В Туве вновь ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.

Как заявил в Telegram глава региона Владислав Ховалыг, в настоящее время бушуют 23 пожара. На некоторых территориях прошли сильные дожди. Количество возгораний может сократиться. Из-за жаркой сухой погоды непростая обстановка на территориях Пий-Хемского, Чеди-Хольского и Тандинского районов республики.

Губернатор отметил, что за прошедшие сутки были ликвидированы четыре пожара, еще одно возгорание локализовано. Тува запросила помощь у соседних регионов. Специалисты готовы приехать из Хакасии и Омска.

В качестве причин возникновения в правительстве Тувы назвали грозы.

Это второй раз за летний сезон, когда в Туве вводится режим ЧС из-за лесных пожаров. В первый раз Ховалыг сообщил о введении этого режима 1 июля. На территории региона действовало 23 пожара, огнем было охвачено 1,7 тыс. гектаров.