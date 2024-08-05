Украинские F-16 оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM

Первые истребители F-16, которые прибыли на Украину, оснастили ракетами класса "воздух-воздух" малой и средней дальности.

Как сообщает Telegram-канал "Военный осведомитель", самолеты несут ракеты "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки.

F-16 будут применяться для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16. Точное количество самолетов, место их базирования не уточняется.