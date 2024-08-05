Почти 100 млн рублей направлено на обновление фасадов зданий центральных улиц Астрахани

На центральных улицах Астрахани продолжается активный ремонт фасадов зданий.

"Мы приступили к комплексному благоустройству областного центра. Работы разбили на несколько этапов. Первые в очереди на обновление – центральные улицы города. Так, на Боевой в разгаре ремонт фасадов 10 многоквартирных домов. Здесь также заменят кровлю, окна в подъездах, там, где необходимо, укрепят фундамент и балконные плиты", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона уточнил, что на проведение работ направлено почти 100 млн рублей. Сдать все объекты должны в сентябре. На сегодняшний день готовность составляет 50%.

Специалисты также обновят прилегающие территории, тротуары и проведут ямочный ремонт дорог. На Аэропортовском шоссе установят шумозащитные экраны.

"Кроме того, в этом году начнется проектирование работ по ремонту домов на улицах Эспланадная и Фиолетова. Большое внимание уделим и Адмиралтейской. В центральной части города у нас много старинных домов, очень важно сохранить их исторический вид", - отметил Игорь Бабушкин.