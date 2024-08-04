Увидеть Париж и умереть: бельгийская спортсменка попала в больницу после заплыва в Сене

Бельгийская спортсменка Клэр Мишель попала в больницу после заплыва в Сене в рамках соревнований по триатлону на Олимпийских играх в Париже, сообщает Nieuwsblad.

По информации издания, спортсменка находится в больнице уже четыре дня. У нее диагностирована кишечная палочка. Из-за этого сборная Бельгии по триатлону вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.

"В бельгийском триатлонном лагере в ярости, потому что сценарий, которого все опасались, сбылся", - сообщает издание.

Заплыв состоялся 31 июля. Мишель в итоговом протоколе заняла 38-ю позицию.

Купание в Сене было запрещено сто лет назад из-за качества воды – она загрязняется ливневыми стоками, промышленными сливами и раньше даже канализационными водами. Французское правительство в преддверии Олимпиады потратило около $1,5 млрд на подготовку реки к соревнованиям, была отремонтирована ливневка и канализация, ограничены неочищенные сточные воды, построены резервуары для сточных вод и дождевой воды. Несмотря на все это в июне стало известно о росте кишечной палочки в водах Сены выше Парижа по течению, что вызвало опасения на счет готовности реки к Олимпиаде. Затем власти представили улучшившиеся показатели проб воды, а мэр Парижа Анн Идальго даже искупалась в реке перед журналистами, пытаясь доказать, что вода безопасна.