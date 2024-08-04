Бывшего свердловского замминистра арестовали в Оренбурге по обвинению в коррупции

Ленинский суд Оренбурга арестовал на два месяца бывшего замминистра по управлению госимуществом Свердловской области, экс-министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, сообщили Накануне.RU в суде.

Чиновника обвиняют в получении взятки. Он останется под стражей до 1 октября. Отмечается, что Самбурский просил суд избрать в его отношении домашний арест, но ему отказали. Постановление суда не вступило в законную силу.

Самбурский покинул правительство Свердловской области в 2017 году. Сообщалось, что причиной увольнения стало истечение сегодня срока действия его срочного служебного контракта. Самбурский работал в министерстве управления госимуществом с февраля 2014 года. В январе 2017 он был отстранен от должности из-за внутренней служебной проверки.

Напомним, весной 2016 г. в отношении высокопоставленных чиновников МУГИСО было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны министр Алексей Пьянков и все заместители - Константин Никаноров и Артем Богачев, - кроме Самбурского. По версии следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн руб. "за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости".

1 июля 2024 г. Самбурский был освобожден с должности министра экологии Оренбургской области в связи с "низким темпом решения задач, поставленных перед министерством". Должность он занимал с сентября 2019 г.