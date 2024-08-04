37-летний Джокович впервые в карьере стал Олимпийским чемпионом

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в финальном матче одиночного разряда Олимпийских игр в Париже.

Встреча проходила в упорной борьбе, но завершилась в двух сетах: 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

Для титулованного 37-летнего Джоковича, 24-кратного победителя турниров "Большого шлема", это первая золотая награда на Олимпийских играх. Ранее он завоёвывал бронзовую медаль Олимпиады-2008 в Пекине.

Джокович стал всего лишь пятым теннисистом в истории, кто смог выиграть все титулы "Большого шлема" и золото Олимпиады. До него это смогли сделать Андре Агасси, Штеффи Граф, Серена Уильямс и Рафаэль Надаль.