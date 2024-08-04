На Украине протестующие добились освобождения трех насильно мобилизованных мужчин

Трое украинцев, насильно мобилизованных в Ковеле Волынской области, отпущены из военкомата, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание "Страна".

Накануне вечером местные жители устроили возле военкомата митинг с требованием освободить трех задержанных на блокпосте мужчин. К зданию прибыли десятки полицейских, однако о столкновениях с протестующими не сообщалось.

Военкомат освободил мужчин, жители встретили их аплодисментами. Военкомат в своем комментарии пригрозил протестующим уголовным преследованием. В последнее время стычки граждан с сотрудниками военкоматов происходят практически ежедневно. Кроме того, по Украине прокатилась волна поджогов автомобилей военных и сотрудников территориальных центров комплектования.