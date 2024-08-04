Российские теннисистки Андреева и Шнайдер завоевали серебряную медаль Олимпийских игр в Париже

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль Олимпийских игр в Париже.

В финале парного разряда девушки встретились с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Встреча завершилась в трёх сетах: 6:2, 1:6, 7:10.

Андреева и Шнайдер впервые за свою карьеру выступали на Олимпийских играх. Андреевой 17 лет, Шнайдер — 20.

Добавим, что Олимпиада-2024 в Париже продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Медаль Андреевой и Шнайдер для наших спортсменов может остаться единственной. 12 из 15 человек уже завершили свои выступления. С 6 по 10 августа в соревнованиях примут участие российские гребцы на каноэ — Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко.