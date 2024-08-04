Зеленский заявил о прибытии истребителей F-16 на Украину
Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных союзников первую партию истребителей F-16, сообщают РИА Новости.
Точное количество самолетов, место их базирования не уточняется. За поставку Зеленский поблагодарил США, Данию и Нидерланды.
Очевидцы сообщают, что самолет был замечен над Одессой и улетел в сторону Молдавии.
Напомним, 31 июля Bloomberg сообщил, что первая партия F-16 прибыла на Украину. По словам источников, количество истребителей "невелико". Газета Times сообщает, что их всего шесть. Telegraph утверждает, что украинские пилоты уже совершили первые вылеты на F-16, истребители использовались в качестве ПВО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине истребителей F-16 не смогут значимо повлиять на динамику развития событий на фронтe.
"Постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться", - отметил Песков.