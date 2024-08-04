Кадыров заявил, что Россия одержит победу на СВО уже в этом году

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что Россия уже в этом году одержит победу в специальной военной операции.

"Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений", - заявил Кадыров, добавив, что у ВСУ нет пехоты, Россия продвигается вперед. Он сообщил, что несколько раз в день получает сообщения от командиров из зоны СВО, которые информируют о заходе на стратегически важный объект.

Отметим, что по данным Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая ДНР.

Нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.