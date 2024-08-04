В Нижнем Тагиле прощаются с жертвами взрыва газа в пятиэтажке

В Нижнем Тагиле сегодня проходят похороны погибших при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме по ул. Сибирская, 81, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, сегодня простились с 39-летней Светланой Стаиной, тело которой достали из под завалов первой. По данным из открытых источников, женщина трудилась на УВЗ машинистом крана. В момент трагедии Светлана вернулась домой после прогулки с собакой. В этот момент в соседней комнате находился ее сын. Мальчик выжил.

Отметим, что руководство УВЗ ранее выразило соболезнования семьям погибших. Гендиректор Александр Потапов назвал произошедшее общей трагедией и подтвердил, что среди погибших есть заводчане.

"К сожалению, беда не обошла их стороной – среди погибших и пострадавших есть в том числе и наши заводчане. Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким всех, кого затронула эта трагедия. Уралвагонзавод безусловно окажет всю необходимую помощь и поддержку, мы сделаем все возможное, чтобы тагильчане как можно скорее вернулись к нормальной жизни", - говорится в сообщении.

День траура в Нижнем Тагиле был объявлен 3 августа. На УВЗ траур продлится по 5 августа включительно.

Также в последний путь сегодня проводили 12-летнюю К. Девушка в момент взрыва спала в своей комнате. Вместе с ней в доме, в соседней комнате находился маленький трехмесячный брат и один из родителей. Они выжили.

Напомним, из-под завалов извлекли 10 погибших. Спасено 15 человек, в том числе семь детей. С места вывезено порядка тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора. До конца следующей недели будет выполнена экспертиза по всему дому, чтобы решить судьбу самого строения.