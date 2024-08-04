Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении чемпиона России по боксу в Феодосии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Сейчас уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство". Бастрыкин поручил переквалифицировать его как "Покушение на убийство". Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, во время драки в Феодосии пострадали чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его знакомый. Федерация бокса России держит на контроле ситуацию с Дмитрием Двали.

"В настоящее время Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.