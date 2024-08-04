04 Августа 2024
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкину доложат о нападении на подростка в Екатеринбурге

В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела о нападении на школьника в Екатеринбурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

По данным следствия, поздним вечером 1 августа 2024 года в районе дома по улице Бабушкина в городе Екатеринбурге несколько человек избили 14-летнего подростка, а также отобрали у него имущество. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, все случилось 1 августа в микрорайоне Эльмаш. Подростки, используя малозначительный повод, избили своего сверстника, а также отобрали у него сумку с личными вещами. При этом один из нападавших снимал избиение на телефон.

Теги: СК, подростки, проверка, Екатеринбург


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