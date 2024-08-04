Медведев дал оценку обмену заключенными: он произошел в пользу России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев дал свою оценку обмена заключенными. Несмотря на то, что Россия отдала 16 человек, а получила восемь, Медведев заявил, что обмен был совершен в пользу России, передает корреспондент Накануне.RU.

Из российских тюрем были освобождены несколько граждан США, Великобритании, а также россияне. Их обменяли на предполагаемых сотрудников российских спецслужб. Этот обмен уже назван крупнейшим в постсоветское время.

Медведев назвал его результатом "филигранной работы наших ведомств и их зарубежных "партнеров" и сравнил произошедшее с трудной шахматной партией, которая "проводилась по лучшим учебникам, длилась утомительно долго и подчас, казалось, уходила в цугцванг"

"Было трудно, но тем не менее все состоялось и, скажем предельно откровенно, в нашу пользу, о чем уже раструбили западные СМИ и политики всех мастей. Но хочу сказать о другом. Давайте оценим "качественный состав" обмена. Кого вернула наша страна? Это люди, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам России. Это была работа с риском для жизни, во имя процветания нашей страны. Их деятельность может кому-то нравиться, кому-то нет, но она необходима, и ею занимаются во всех странах мира. Вне всякого сомнения, возвращенные граждане – патриоты нашего Отечества, совершившие подвиг. И именно поэтому они достойны госнаград, о которых сказал Владимир Путин", - отметил Медведев.

Взамен Россия, по словам Медведева, вернула иностранцев, совершивших преступления, в том числе, осужденных за шпионаж.

"С последними все понятно, это та же самая работа, но, наоборот, в интересах своих стран. А вот вторая часть – это граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны", - заявил экс-президент России.

Он назвал этих россиян "предателями" и "сервильной обслугой врагов" и пожелал им гореть в аду.