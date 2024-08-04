В Екатеринбурге мигрант избил водителя автобуса

В Екатеринбурге мигрант избил водителя автобуса, развозившего сотрудников компании "Озон". Видео инцидента опубликовала "Русская община" в соцсетях.

Общественники утверждают, что "Озон" пытается замять конфликт.

Водитель служебного автобуса компании "Озон" отвозил работников с района "Химмаш" в распределительный центр маркетплейса. На конечной остановке все пассажиры вышли, кроме приезжего из Центральной Азии, который начал кричать матом на водителя.

Причиной недовольства пассажира стало ожидание автобуса. Мигрант был уверен, что ему были обязаны открыть двери за 20 минут до официальной посадки. Водитель предложил дебоширу покинуть транспорт, но получил отказ. После чего автобус продолжил маршрут с неадекватным мигрантом внутри. Когда автобус уже находился на территории распределительного центра он напал на водителя: держал левой рукой голову, а правой бил в область виска и челюсти. Потом произошла экстренная остановка – автобус мог врезаться со встречным пассажирским автобусом. Однако даже после этого избиения продолжились, что зафиксировал видеорегистратор.

Во время драки агрессивный иностранец выронил телефон — его забрал начальник охраны "Озон".

"Вот только выдавать нападавшего правоохранительным органам руководство маркетплейса отказывается", - сообщают общественники.

На ситуацию уже отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело региональному управлению СК и доложить о всех установленных обстоятельствах.

