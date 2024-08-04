Женщина погибла после удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Шебекине

Три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. В Шебекину от удара беспилотника по многоквартирному дому была смертельно ранена женщина. Она погибла на месте до приезда медиков.

В своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков принес соболезнования родным и близким погибшей.

"В результате атак трех дронов в Шебекино повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух МКД. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, вследствие чего загорелись кровли. Возгорание в домах ликвидировано. В домовладениях повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы", - сообщил Гладков.

Также FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали, сам автобус поврежден. В селе Петровка один беспилотник ударил по легковому автомобилю — он полностью сгорел. К счастью, в машине никого не было.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

За минувшие сутки регион атаковали порядка 40 беспилотников.