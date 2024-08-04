04 Августа 2024
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Происшествия Центральный ФО Белгородская область
Фото: Накануне.RU

Белгородскую область атаковали около 40 дронов за сутки

Порядка 40 дронов ВСУ атаковали Белгородскую область за сутки. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Есть пострадавшие, передает корреспондент Накануне.RU.

В Шебекинском городском округе город Шебекино, села Вознесеновка, Муром, Графовка, Новая Таволжанка пережили атаку 11 беспилотников, по населенным пунктам было выпущено 12 боеприпасов в ходе пяти обстрелов. Семь человек ранены. Пятеро пострадавших будут лечиться амбулаторно, двое госпитализированы в Белгород. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Повреждены пять автомобилей, 56 частных домов, один многоквартирный жилой дом, коммерческий объект, линии газо и электроснабжения. В результате вечернего обстрела три частных дома сильно повреждены — возможность их восстановления будут определять эксперты.

Также пострадавший есть в Борисовском районе. По селам Березовка и Грузское было выпущено три беспилотника. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Березовка пострадал мирный житель. Женщина с контузией госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода. За сутки повреждены две квартиры в пятиквартирном доме, два частных домовладения и гараж.

В Белгородском районе по поселкам Политотдельский и Разумное, селам Беловское, Бочковка, Варваровка, Долбино, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Репное, Солохи, Устинка, Черемошное, Шагаровка, Щетиновка и Ясные Зори было выпущено девять боеприпасов в ходе трех обстрелов, а также совершены атаки с помощью 17 БПЛА. За прошедший день повреждены один частный дом, одна надворная постройка, гараж, две квартиры в МКД, четыре автомобиля и линия электропередачи.

В Валуйском городском округе по селу Новопетровка была произведена атака с помощью одного беспилотника. Обошлось без повреждений.

В Волоконовском районе по хуторам Плотвянка и Старый произведены атаки с помощью одного БПЛА и 2 снарядов в ходе одного обстрела. Последствий нет.

В Грайворонском городском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Новостроевка-Первая, Рождественка и Сподарюшино выпущено 46 боеприпасов в ходе четырех обстрелов и осуществлены атаки 6 БПЛА. Повреждены три частных дома.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Колотиловка, Репяховка и Староселье выпущено 16 снарядов в ходе 4 обстрелов и один беспилотник. Обошлось без последствий на земле.

Теги: ВСУ, Белгородская область, дроны


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Развитие сюжета:

Ранее 04.08.2024 11:11 Мск Женщина погибла после удара беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в Шебекине

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