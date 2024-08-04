Суд получил показания свидетелей по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова о взятке

Следствие и суд получили показания свидетелей по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки, сообщают РИА Новости.

"Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства", - говорится в сообщении.

Такие же данные приведены в судебных документах, касающихся соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом/реконструкцией здания".