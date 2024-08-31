Функция поиска людей рядом в мессенджере Telegram перестала работать в России

Функция поиска людей рядом в мессенджере Telegram перестала работать у пользователей смартфонов на iOS, Android и Harmony OS (ОС для смартфонов Huawei) в России, сообщает ТАСС.

У части пользователей функция не включается и не предоставляет возможность найти пользователей мессенджера поблизости.

Также при включении функции поиска людей нет отображения других пользователей. При этом включенная функция обнаружения геопозиции на смартфонах никак не влияет на возможность поиска через мобильное приложение в мессенджере.

Зарубежные пользователи мессенджера также жалуются на страницах в Twitter и Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) на сбой в работе функции поиска людей в Telegram.