В Москве ликвидировали пожар в административном здании на Бережковской набережной

В Москве ликвидировали пожар в административном здании на Бережковской набережной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС.

Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Горели шины, автопродукция, а также конструкции строения. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электросети.

К тушению также привлечен пожарный корабль "Полковник Чернышев" и два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. На месте работали более 130 специалистов и 45 единиц техники.