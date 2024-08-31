Центральный аппарат СК взял на контроль пропажу вертолета Ми-8 на Камчатке

Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с воздушным судном в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.



Следственными органами Восточного межрегионального следственного управление на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом МИ-8 по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



По данным следствия, 31 августа утеряна связь с вертолетом МИ-8, который следовал с посадочной площадки в районе вулкана "Вачкажец" в поселок Николаевку Елизовского района Камчатского края. В пункт назначения вертолет не прибыл. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. На борт было зарегистрировано 19 пассажиров и трое членов экипажа.



Глава ведомства поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России доложить о первоначальных результатах следствия.



Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.