Семь человек, включая троих детей, пострадали в результате жесткой посадки самолета Ан-2

Военными следственными органами СК России по факту аварийной посадки самолета АН-2, принадлежащего Владикавказскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ России, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).



Следствием установлено, что 31 августа 2024 года при выполнении планового упражнения и произведя выброску шести парашютистов в горной местности Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, самолет АН-2 произвел жесткую посадку. На момент взлета на борту находилось 13 человек, из которых трое детей. В результате аварийной посадки трое взрослых и один несовершеннолетний получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В пресс-службе минздава уточнили, что пострадал не один ребенок, а трое. Они доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Две девочки 2014 и 2016 года рождения с множественными ссадинами и ушибами мягких тканей. Их состояние расценено как средней степени тяжести, они остаются под наблюдением врачей. Мальчик 2013 года рождения с ушибом височной области в настоящий момент проходит осмотр врача-нейрохирурга.

Также в ведомстве сообщают, что пострадали четверо взрослых. Они госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу. Оба пилота самолета в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, еще два пассажира с множественными ушибами и ссадинами мягких тканей. Сейчас врачи проводят дополнительные осмотры и обследования.

Оказывается вся необходимая медицинская помощь.