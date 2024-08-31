В России нейросеть "заставят" переписать второй том "Мертвых душ"

В России попытаются воссоздать второй том "Мертвых душ" Николая Гоголя. Как передает корреспондент Накануне.RU, подробности привела на форуме "Территория будущего. Москва 2030" Ксения Кузнецова, руководитель направления коммуникации, Sber AI.

Для написания сюжетной линии и образов героев Гоголя нейросеть GigaChat прошла обучение у историков, литераторов и биографов. Они познакомили систему искусственного интеллекта с творчеством писателя, его стилем, архивами, письмами, сохранившимися главами и черновиками второго тома.

Сама Ксения Кузнецова рассказала, что у нее с детства вызывало недоумение, что Гоголь сжег рукопись. И, когда Ксения была советской пионеркой и смотрела "Гостью из будущего", то у нее возникала мысль о машине времени, которая помогла бы отправиться в прошлое и уговорить автора не поступать так со вторым томом.

Возможные сроки воссоздания книги пока не называются.