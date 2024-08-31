В Москве расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний

В Москве расследуется уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК.

Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний по факту совершения ими преступлений, предусмотренных ст. ст. 290, 285.4 УК РФ (получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа), а также в отношении генерального директора частной строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки).



Следствием установлено, что 17 мая 2021 года между Минобороны России и военно-строительной компанией заключен государственный контракт на корректировку проектной документации и завершение строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. В качестве субподрядчика при исполнении государственного контракта привлечено общество с ограниченной ответственностью.



В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителя военно-строительной компаний взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации.



В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.