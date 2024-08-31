31 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Воды нет, но вы платите. В ДНР задним числом вводят плату за воду

В ДНР местные власти хотят заставить людей платить за воду как за потребляемый ресурс в нормативных объемах. Притом что вода подается на несколько часов вечером и подчас имеет коричневый цвет, а в некоторых районах ее нет с февраля 2022 года. Местные жители возмущены как самим решением, так и тем, как оно принято.
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29 августа "Вода Донбасса" объявила, что начнет взимать плату с людей с... 7 августа, то есть задним числом. Никакой документ так и не был опубликован, хотя в ДНР действует мораторий на оплату воды из-за ее фактического отсутствия, введенный постановлением Госкомитета обороны ДНР №194 от 13.08.2022 года за подписью главы республики Дениса Пушилина. Постановление называется "О бесплатной подаче воды населению".

Однако на днях "Вода Донбасса" сообщила, что некая "рабочая группа по реализации специального инфраструктурного проекта" своим протоколом №98прт от 07.08.2024 года отменила мораторий. При этом данный протокол нигде не опубликован, а кто его подписывал - неизвестно. Глава ДНР, мораторий которого обошли, тоже молчит.

Сообщается, что плату вводят для жителей следующих городов: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Енакиево, Дебальцево, Зугрэс, Иловайск, пгт Пантелеймоновка, а также всех населенных пунктов данных городских округов. При отсутствии индивидуальных счетчиков начисления будут производиться по "суточной норме потребления в день осуществления подачи воды". Выражение "суточная норма потребления" при наличии воды в течение нескольких вечерних часов звучит откровенно издевательски.

При отсутствии же водоснабжения и при условии подтверждения проживания начисления будут производиться по "суточной норме потребления по уличной колонке в день осуществления подачи воды" - 40-60 литров в сутки с человека (в разных городах по-разному).

Жители ДНР оскорблены таким отношением властей. Они пишут, что их просто собираются "доить". Счетчик будет мотать, даже когда из крана выходит воздух или коричневая вода. Что такое "уличная колонка", тоже неизвестно. Их просто нет. То есть людей, у которых нет воды, заставляют платить за воду, которую они где-то раздобыли и на тачке притащили домой.

Важно, что все это не соответствует Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Оно предусматривает, что холодную воду не должны отключать более чем на 4 часа за один раз или 8 часов за месяц. А за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы за воду снижается на 0,15% от месячной платы. Это не относится только к аварийным ситуациям, которые могут устранять до 24 часов. Российское законодательство в ДНР не действует? Плату начинают взимать за явно некачественную слугу.

В ДНР составлена петиция на имя Пушилина, в которой граждане ссылаются на это постановление. И напоминают, что то, что в кране, - это техническая вода. Питьевую люди давно покупают за немалые деньги, а теперь их еще заставляют платить за техническую.

"Население не против оплаты за водоснабжение, но хотелось бы пересмотра тарифа по соответствию качества и норм подачи", - заключается в петиции, которую подписали уже более 2 тысяч человек.

"Замечательно придумано: платить за ту воду, питьевую, что на своем горбу таскаешь домой, и еще теперь за техническую, которой унитаз смываешь и руки моешь. Вам не кажется, что когда Владимир Владимирович Путин говорил Пушилину решить вопрос с водой, он не имел в виду врубить оплату технической воды для фронтовых городов, которые и так еле концы с концами сводят", - написал местный житель Виктор Васильев.

Теги: вода, ДНР, оплата


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