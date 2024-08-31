Следователи возбудили дело на террористические атаки Белгорода и Белгородского района

Возбуждено уголовное дело в связи с террористической атакой ВСУ на город Белгород и Белгородский район, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять мирных жителей, а также получили ранения не менее 46, среди которых семь несовершеннолетних, повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту, действиям которых будет дана правовая оценка.

Накануне вечером ВСУ атаковали гражданское население кассетными боеприпасами РСЗО "Вампир". В городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей. На окраине города произошло возгорание сухой травы — пожар потушен.



В Белгородском районе в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж — пожарными расчетами очаги возгорания оперативно потушены. В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и пять частных жилых домах. В поселке Новосадовый пожарными расчетами ликвидировано возгорание сухой травы.

Также под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадал мирный житель. Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. На данный момент выявлены повреждения фасадов и остекления четырех МКД.