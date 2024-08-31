В Москве горит трехэтажное здание. К тушению привлекли корабль и вертолеты

В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

На Бережковской набережной горит второй этаж административного здания. Площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров.

К тушению также привлечен пожарный корабль "Полковник Чернышев" и два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. Вертолеты с водосливными устройствами сбросили на горящее здание 40 тонн воды.

На месте работают более 130 специалистов и 45 единиц техники.