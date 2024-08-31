В Турции задержали 25 человек, объявленных в международный розыск, в том числе в РФ

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в республике 25 человек, объявленных в международный розыск по линии Интерпола, в том числе Россией.

"В результате операций, проведенных в восьми провинциях, задержаны 25 подозреваемых, объявленных 18 странами в розыск по линии Интерпола с требованием немедленного задержания", - приводит цитату ТАСС.

По его словам, задержанные подозреваются в участии в деятельности организованных преступных группировок, совершении различных преступлений, торговле наркотиками, людьми, мошенничестве, отмывании денег, причастности к нелегальной миграции.