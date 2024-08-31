На Камчатке пропал вертолет: на борту было 22 человека
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропал на Камчатке, сообщает ТАСС.
Он не прибыл в пункт назначения. По предварительным данным, на борту три члена экипажа и 19 пассажиров: всего 22 человека.
Пропавший вертолет следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. Расстояние 25 км.
На поиски вертолета вылетел другой борт авиакомпании, в готовности направиться по маршруту находится еще один вертолет Ми-8 и наземная группировка спасателей.