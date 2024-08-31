Подозреваемый в убийстве женщины и дочери в Прикамье задержан

В Пермском крае задержан подозреваемый в убийстве женщины и ее семилетней дочери, тела которых 29 августа были обнаружены в квартире города Чусовой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

В ближайшее время он будет допрошен следователями. Ведомство опубликовало оперативное видео с задержанным, как его ведут в наручниках по коридорам. Отмечается, что мужчина, совершивший преступление, ранее был осужден за аналогичное преступление.

Напомним, в соцсетях и местных СМИ сообщалось, что подозреваемый был осужден за убийство и изнасилование медсестры и являлся мужем своей второй жертвы. После убийства медсестры супружеская пара рассталась. Подозреваемый якобы отправился на СВО, потом вернулся и женщина решила дать ему второй шанс. Сообщалось, что пара хотела подать заявление в ЗАГС 2 сентября. Также у мужчины и женщины якобы есть совместный сын. Его подозреваемый не тронул.

Добавим, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве женщины и ребенка в Пермском крае, возбужденного по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о первоначально установленных обстоятельствах по уголовному делу.