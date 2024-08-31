В смерти девочки из ЛНР в поезде Тюмень - Адлер обвинили двух медиков

В смерти девочки из ЛНР, отдыхавшей в тюменском лагере и погибшей в поезде Тюмень - Адлер, обвинили двух медицинских сестер, сопровождавших детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пензенской области.

Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следствия, 19 декабря прошлого года группа детей выехала из Тюмени в Адлер на поезде в сопровождении медицинских работников. На следующий день 12-летняя девочка обратилась к медицинской сестре с жалобой на ухудшение самочувствия. Та дала ребенку жаропонижающее. Однако состояние ребенка ухудшалось и на территории Пензенской области для девочки вызвали "скорую". Прибывшие медики зафиксировали смерть школьницы.

В СКР сообщают, что медсестры не осуществляли должное наблюдение за заболевшей и не оценили адекватно тяжесть ее состояние, не заподозрив у девочки острое респираторно-вирусное заболевание. Должных мер к ее лечению и госпитализации принято не было.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее стало известно, что в Саратовской области 125 детей, отдыхавших в тюменском лагере, сняли с поезда "Тюмень — Адлер" и отправили в больницу из-за повышения температуры у нескольких из них. Скончалась 12-летняя девочка.