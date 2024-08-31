Число погибших при обстреле Белгородской области выросло до пяти, пострадавших - до 46

Число жертв в результате вечернего района Белгорода и Белгородской области выросло до пяти. 46 человек получили ранения.

Накануне сообщалось об одном погибшем и семи раненных жителей региона. Уточненные данные по погибшим и пострадавшим привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас в больницах находятся 37 человек, семь из них - дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция. Сейчас врачи будут докладывать о его текущем состоянии и о том, что нужно сделать, чтобы спасти его здоровье. Двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву. Мы постоянно находимся на связи с Минздравом Российской Федерации, вся необходимая помощь будет оказана", - сообщил глава региона.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ атаковали гражданское население кассетными боеприпасами РСЗО "Вампир". В городе пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах, еще в одном МКД повреждено остекление. Кроме того, в двух социальных объектах и двух коммерческих объектах повреждены остекление и фасады. Также осколками посечены девять автомобилей. На окраине города произошло возгорание сухой травы — пожар потушен.



В Белгородском районе в поселке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей. Также в результате прямых попаданий загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж — пожарными расчетами очаги возгорания оперативно потушены. В поселке повреждены кровли, выбиты окна в одном МКД и пять частных жилых домах. В поселке Новосадовый пожарными расчетами ликвидировано возгорание сухой травы.

Также под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадал мирный житель. Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. На данный момент выявлены повреждения фасадов и остекления четырех МКД.

⠀

На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.