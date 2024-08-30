ВСУ обстреляли Белгородскую область: семь пострадавших, один погибший

ВСУ обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Есть погибший и пострадавшие.

"К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая утрата", - сообщил губернатор.

Предварительно, ранены семь мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения.

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В Белгороде есть прямые попадания в МКД, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. В Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов.