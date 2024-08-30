Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера-иноагента Алексея Панина*

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу актера-иноагента Алексея Панина*, который заочно обвиняется в публичном оправдании терроризма.

Дело будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной прокуратуры.

В отношении Панина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он находится в международном розыске.

По версии следствия, в октябре 2022 г. Панин в личном канале разместил сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, то есть артист положительно оценил это событие. Панин* заочно арестован, он находится в международном розыске, сообщает прокуратура Москвы.

Сам актер уже давно не живет в России – он переехал в Испанию в 2020 г.

* внесен в список иноагентов, а также террористов и экстремистов