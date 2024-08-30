Поезд, посвященный 650-летию Кирова, курсирует по маршрутам московского метро

Сегодня из электродепо «Северное» города Москвы на линию метро вышел поезд «Город Киров — 650 лет».

Во внешнем оформлении состава использованы мотивы вятского народного промысла — известной на весь мир дымковской игрушки. На вагонах нанесены слоганы, посвященные 650-летнему российскому городу, например, «Киров — столица рассветов».

"В честь юбилея города Кирова мы запустили тематический поезд. Встретить брендированный состав можно на Сокольнической линии в течение шести месяцев. Благодарим коллег из Кирова за сотрудничество и поздравляем жителей города с праздником! По задаче Сергея Собянина мы стремимся сделать поездки пассажиров не только максимально комфортными и безопасными, но и познавательными", — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Внутреннее оформление поезда рассказывает о выдающихся людях, которые родились или жили в Кировской области: художник Виктор Васнецов, писатели Александр Грин и Михаил Салтыков-Щедрин, врачи и ученые Александр Бакулев, Владимир Бехтерев.

Отдельный информационный блок посвящен героическому прошлому и настоящему вятской земли — маршалам Великой Победы Леониду Говорову, Константину Вершинину, Сергею Соколову, Ивану Коневу, а также участнику специальной военной операции, знаменитому морпеху с позывным «Струна» Владиславу Головину.

У каждого вагона — своя тематика, которая знакомит пассажиров с достижениями Кирова, вятской земли, интересными фактами, связанными с историей или днем сегодняшним Хлынова-Вятки-Кирова.

"Поезд, посвященный 650-летию Кирова, будет радовать миллионы пассажиров московского метро. Это отличная возможность познакомиться ближе с историей, культурой, традициями Кирова — города добрых соседей, воротами русского севера, столицей рассветов, «белой нефти» и российского Нового года, — подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов. — Благодарен мэрии Москвы и Московскому метрополитену за такой яркий и познавательный совместный проект".

Отметим, что поддержку в реализации проекта оформления поезда оказал депутат Государственной Думы Рахим Азимов.