Полиция Каменска-Уральского проводит проверку по факту падения в парке на ребенка фигуры вороны

Полиция Каменска-Уральского проводит проверку по факту падения в парке на 1,9-летнего ребенка фигуры вороны.

30 августа в 18.20 в дежурную часть полиции Каменска-Уральского поступило тревожное сообщение,о том,что в парке им. Тимирязева произошло ЧП с несовершеннолетним ребёнком.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, днем в популярном месте отдыха горожан гуляли две женщины с маленькими детьми - 1,9-летним мальчиком и 4-летней девочкой. Старшая из детей забралась на статую дерева, где "сидела" искусственная ворона с сыром в клюве. Возможно, девочка задела птицу и та упала, ударив находившегося рядом мальчика. Удар пришелся в область лба. С места происшествия потерпевшего доставили в местную клинику для оказания необходимой медицинской помощи.

С целью выяснения более подробных и точных обстоятельств случившегося руководством территориального ОВД подключены специалисты ПДН. Они уже посетили больницу и опросили законных представителей раненного ребенка.

"Мальчик из полной и благополучной семьи, которая на учете не состоит. Представители МВД выясняют, кто является собственником ненадежно закрепленной птицы, когда в последний раз и кем проверялось состояние объекта. По итогам разбирательства полиция примет обоснованное процессуальное решение. Главное сейчас, чтобы ребёнок поправился",- отметил полковник Горелых.