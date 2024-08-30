31 Августа 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области провел личный прием граждан

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл очередной личный приём граждан. Заявления астраханцев касались капитального ремонта и строительства объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

Так, житель рабочего посёлка Нижний Баскунчак Алибек Мусаев обратился с вопросом о сроках газификации этого населённого пункта Ахтубинского района.

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский пояснил, что в настоящее время ООО «Газпром газификация» ведёт разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство магистрального, межпоселкового газопроводов и внутрипоселковых распределительных сетей. Основные строительные работы планируется провести в 2025-2026 годах, а в начале 2027 года ввести газовые сети в эксплуатацию.

Ербулат Далекеев из села Марфино Володарского района рассказал губернатору, что участку автодороги, связывающей его село с Астраханью, необходим капитальный ремонт.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Зампредседателя регионального правительства Ильдар Сайфуллин сообщил, что в ноябре текущего года будут готовы результаты инженерных изысканий и ПСД на участок дороги протяженностью 3,2 км, а её ремонт планируют начать в 2025 году.

Капремонт требуется и взрослому отделению городской поликлиники №2 в Астрахани. С этим вопросом обратилась Анастасия Кичменева. О необходимости восстановительных работ было заявлено после технического обследования здания. Износ объекта составил 80%.

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин заметил, что капремонт поликлиники запланировали провести в 2025 году в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В ходе его поменяют кровлю, всю инженерную инфраструктуру здания, вставят новые окна, двери, установят системы вентиляции и кондиционирования.

Обращение с просьбой о капремонте СОШ №32 в Ленинском районе Астрахани поступило от Марии Угрюмовой. Школа, в которой сейчас учатся более 1300 детей, нуждается в восстановлении кровли, электропроводки, лестничных пролётов, цоколя и отмостки здания.

По словам министра образования и науки Астраханской области Марии Шалак, ремонт СОШ №32 намечен на следующий год. Он будет финансироваться из средств, выделенных в рамках регионального проекта «Совершенствование системы образования в Астраханской области» и пройдёт во время летних каникул. К 1 сентября 2025 года все работы должны быть завершены.

Также был рассмотрен вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. На эти цели в 2024 году из регионального бюджета выделили 18,6 млн рублей. Работа по приобретению и передаче ТСР ведётся постоянно.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин дал поручение всем присутствующим руководителям исполнительной и муниципальной власти держать на личном контроле исполнение работ по обращениям граждан и своевременно докладывать о промежуточных и итоговых результатах.

Теги: игорь бабушкин, личный прием граждан,


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