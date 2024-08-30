ВСУ затопили десятки угольных шахт при отступлении в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отступлении в Донецкой Народной Республике затопили или затапливают десятки угольных шахт, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.

"ВСУ, отступая, массово затапливают шахты на Донбассе сейчас. Точно в Покровске в данный момент затапливают, также восточнее, южнее или севернее. <...> Речь идет о десятках шахт на Донбассе, которые или затоплены, или затапливаются", - сказал Рогов.

По его словам, затопление шахт грозит экологическими последствиями для региона, потерей ресурсов и рабочих мест.

"Восстановление будет стоить очень дорого, соизмеримо со строительством новых шахт. <...> Это полная калька действий немцев спустя 81 год - в августе 1943 года они массово затапливали шахты на Донбассе перед его освобождением", - отметил он.