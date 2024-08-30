Вопросы антитеррористической защищённости на предстоящих выборах в Астраханской области на первом плане

Голосование пройдёт в Астраханской области с 6 по 8 сентября. В эти дни завершатся 124 избирательные кампании, в том числе по выборам губернатора. Своё избирательное право смогут реализовать свыше 700 тысяч граждан. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Участники обсудили вопросы безопасности объектов и граждан на предстоящих выборах.

«Главная задача – обеспечить общественный порядок и спокойствие граждан. Важно не допустить провокаций и попыток сорвать голосование. Нужно ещё раз проверить все объекты и отработать с сотрудниками избирательных комиссий алгоритм действий в случае любых нештатных ситуаций. Отдельное внимание – организации безопасного дорожного движения рядом с участками», – поручил губернатор Игорь Бабушкин.

Большинство помещений для голосования расположены в учреждениях образования, культуры. Об их готовности к проведению выборов и мерах безопасности доложили главы профильных министерств.

Врио начальника отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Астраханской области подполковник полиции Евгений Григорьев проинформировал, что безопасность граждан в дни голосования обеспечат 290 росгвардейцев. Начальник управления организации охраны общественного порядка регионального УМВД Александр Родионов отметил, что всего в мероприятиях примут участие свыше 1600 сотрудников силовых ведомств, в том числе более 1200 сотрудников полиции, 30 сотрудников Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, 110 специалистов частных охранных организаций. Полицейские заступят на охрану участковых избирательных комиссий с 4 сентября. Сотрудники ГИБДД обеспечат безопасность дорожного движения в непосредственной близости от избирательных участков во все дни голосования.

Председатель избирательной комиссии Астраханской области Владимир Золотокопов сообщил, что избирательные участки оборудуют металлодетекторами и системами видеонаблюдения. Он добавил, что проведены инструктажи и тренировки с членами ТИК и УИК по отработке действий в случае возникновения ЧС. Проведены тренировки по отключению электроэнергии и подключению резервных источников питания. На случай возникновения ЧС в участковых избирательных комиссиях в каждом муниципальном образовании предусмотрены резервные помещения.

В декабре 2023 года Президент России Владимир Путин утвердил комплексный план противодействия идеологии терроризма до 2028 года. В Астраханской области его реализацию курирует министерство образования и науки. Об исполнении плана доложила глава ведомства Мария Шалак.

«В условиях проведения спецоперации и серьёзных внешних угроз России особое внимание нужно уделить профилактике терроризма и экстремизма. Тем более, когда речь идёт о нашем приграничном многонациональном регионе. Любые попытки вербовки граждан, особенно несовершеннолетних, их вовлечение в деструктивную деятельность должны немедленно пресекаться. Важно на 100% обеспечить безопасность астраханцев. Люди должны в полной мере чувствовать себя защищёнными от любых угроз», – подчеркнул глава Астраханской области Игорь Бабушкин.