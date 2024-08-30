Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в Реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес книжные сайты BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro и Goodreads в Реестр запрещенной информации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На данных интернет-ресурсах размещалась литература, нарушающая российское законодательство. В частности, там были произведения с фейками об СВО, пропагандой ЛГБТ*, информацией, направленной на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных Сил РФ.

Авторы многих книг и публикаций признаны иностранными агентами, однако произведения не промаркированы, требуемое законом предупреждение о статусе автора, не стоит. Часть основателей книжный сервисов - уехавшие в другие страны россияне, другая часть принадлежит иностранным компаниям.

Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ.

* признано в РФ экстремистским движением и запрещено