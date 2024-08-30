СМИ: Индия не согласилась провести саммит по Украине

Премьер-министр Индии Нарендре Моди пока не согласился провести саммит по Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, Индия скептически относится к инициативам из-за исключения России из процесса урегулирования.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Моди провести в Индии конференцию по украинскому урегулированию до выборов в США, которые пройдут в ноябре.

Bloomberg писал, что Моди, который недавно посетил Москву и Киев, не станет выступать с посреднической миссией в российско-украинском конфликте. Однако он согласился передавать послания между президентами России и Украины.