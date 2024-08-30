В Тюменской области наблюдается рост желающих пойти на военную службу по контракту

В Тюменской области наблюдается рост желающих пойти на военную службу по контракту, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени ежедневно принимает от 10 до 15 человек, желающих стать профессиональными военными.

Средний возраст контрактников — 35-45 лет. Также желание изъявляют граждане более старшего поколения — 60-65 лет. Они служат по узким военно-учетным специальностям — водитель, механик-водитель.

Самые востребованные профессии — оператор БПЛА, водитель, стрелок, гранатометчик.

"На основании увеличения единовременных выплат как со стороны Минобороны России, так и Правительства Тюменской области, а также на фоне событий, которые происходят в Курской области, количество кандидатов увеличилось", - отметил начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Тюмени Алексей Колчин:

Сегодня региональная единовременная выплата для тех, кто подписал контракт в Тюменской области и будет служить в зоне СВО составляет 600 000 рублей. Федеральная — 400 000 рублей.

Желающие начать карьеру в Вооруженных силах России, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства, а также в пункт отбора в городе Тюмени по адресу улица Республики, 2.