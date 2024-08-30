К замене плитки в Историческом сквере Екатеринбурга появились замечания

В Екатеринбурге завершаются работы по точечной замене плитки в Историческом сквере. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Всего специалисты отремонтировали 732 квадратных метра гранитного покрытия. Как отметили в мэрии, в ближайшие два дня компания-подрядчик должна устранить замечания принимающей комиссии. После этого на площадке стартует обновление бетонных блоков, в общей сложности мастера переберут еще 521 квадратный метр плит.

По плану, все работы должны завершиться к 15 сентября.

Напомним, что замена плитки в Историческом сквере Екатеринбурга стартовала в начале июля. Сообщалось, что сквер не станут закрывать для пешеходов на время ремонта.