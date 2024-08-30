Против бывшего футболиста Алиева возбудили дело о призывах к терроризму

Бывшего футболиста Александра Алиева, игравшего за клубы "Анжи", "Локомотив", а также за сборную Украины, объявили в розыск.

Как сообщили в СУ СКР по Москве, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

По данным следствия, Алиев разместил видеоролик на одном из видеохостингов, в котором "совершил призыв к осуществлению террористической деятельности на территории Курской области". По информации СМИ, футболист в видеоролике призвал ВСУ убивать мирное население Курской области.

Алиев имеет российское и украинское гражданство. Он родился в Хабаровске, в 12 лет с семьей переехал в Курск. В городе живут его мама и бабушка.

Ранее была объявлена в розыск правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова. Против нее возбудили уголовное дело за призывы к терроризму с использованием интернета. Причиной уголовного преследования стали посты Богдановой в соцсетях, а также ее интервью украинскому каналу, которое появилось в Сети в конце января 2024 г. Богданова заявляла, что по Москве якобы нужно нанести ядерный удар и неоднократно негативно отзывалась о Российской армии. Также она собирала деньги для украинских нацбатальонов.