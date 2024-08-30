Детей из Белгородской области отправят учиться на Ямал

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что 170 школьников из приграничных районов региона будут учиться в школах Ноябрьска и Салехарда, прередает корреспондент Накануне.RU.

"Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов предложил взять 170 наших детей для того, чтобы дать им возможность пройти очное обучение в первом и втором семестрах в школах Ноябрьска и Салехарда", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, обучаться дети будут в Санаторно-лесной школе в Салехарде и Центре духовно-нравственного воспитания Ноябрьска. Дети также смогут бесплатно посещать спортивные секции